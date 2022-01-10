В России назвали самую перспективную профессию в 2022 году

Более половины опрошенных россиян (60%) считают, что профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». 56% респондентов также отметили профессию врача, а 44% указали на специалиста по нанотехнологиям.

Согласно результатам исследования, 43% считают, что в этом году останется высоким спрос на вирусологов. 39% отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% – инженеров, а 27% – строителей.

Еще 18% респондентов полагают, что на рынке труда актуальными будут HR-специалисты, 15% указали на инфекционистов, а 10% – на медсестер и медбратьев, передает РИА «Новости».

Участники опроса называли и другие профессии, но они набрали менее 10% голосов.

Опрос проводился среди 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее сервис Headhunter сообщил, что профессия разработчика программного обеспечения стала самой высокооплачиваемой в прошлом году. Согласно данным исследования, такой специалист зарабатывает в среднем 136,6 тыс. рублей в месяц.

Москва, Наталья Петрова

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