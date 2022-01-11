Санкции, стихийные бедствия и инфляция: эксперт рассказал об ожиданиях в экономике России в 2022 году

В 2022 году россиянам придется жить в условиях беспрецедентной экономической неопределенности. О «черных лебедях», которые поджидают экономику России, рассказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Мы живем в период беспрецедентной неопределенности. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьезно. Дело в том, что нас повсюду подстерегают «черные лебеди», – цитирует эксперта РИА «Новости».

До сих пор нет ясности в том, какие меры будут приняты властями для сдерживания инфляции. По оценкам Росстата, в ушедшем 2021 году рост цен стал максимальным с 2015 года, достигнув отметки в 8,39%. В свою очередь Банк России на последнем заседании поднял ключевую ставку до 8,5% – значение осени 2017 года.

По мнению экономиста, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предпринимает правильные шаги, поднимая ставку и пытаясь сдержать инфляцию, но как долго это может продолжаться? «Считаю, если здесь переборщить, это может привести к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, которая сегодня теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России», – заявил Гринберг.

Также существует вероятность возобновления роста цен и даже ускорения темпов инфляции. В этом случае правительству придется субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки.

Возможность введения новых западных санкций, по словам эксперта, может стать «черным лебедем» для российской экономики. При этом речь идет не только об отключении России от финансовой системы SWIFT.

«Это – мелочь. У Запада есть немало других мощных рычагов. Ведь почти 90% нужных стране картофельных семян ввозится сегодня в Россию из-за рубежа, главным образом из Германии и Нидерландов. Представьте, если они перекроют этот важнейший продовольственный поток в страну, где картофель – чуть ли не главнейший продукт на столе большинства людей», – отметил Гринберг.

Кроме того, США изучают вопрос об ограничении экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, прежде всего микроэлектроники. Впрочем, экономист уверен, что американские власти не зайдут так далеко. «Западу не нужен бунт, массовые беспорядки в России – стране с ядерным оружием», – считает эксперт.

Немалую тревогу вызывают природные катаклизмы. «Наводнения, пожары все чаще происходят в России, и их число вряд ли будет сокращаться. Все эти бедствия страшны не только сами по себе. Ведь на их ликвидацию, восстановительные работы требуются большие деньги», – заключил Гринберг.

Москва, Зоя Осколкова

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