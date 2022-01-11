Учеба в российских вузах подорожала в среднем на 10%

Учеба в учреждениях высшего образования в России подорожала. Об этом рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов со ссылкой на результаты ежегодного мониторинга, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки.

Исследование охватило 838 университетов по всей стране. На бюджетные места в этих вузах поступили 346,6 тысячи абитуриентов – это на 26,7 тысячи больше, чем в 2020 году. А вот платные отделения прибавили всего 583 человека, число учащихся там выросло до 179,5 тысячи, пишут «Известия».

«Средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос – на 10% за один год, на 17% с 2019 года», – рассказал эксперт. По словам Кузьминова, это связано со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества – они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.

«Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, все реже – экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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