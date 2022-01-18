Цена нефти побила семилетний рекорд из-за обострения на Ближнем Востоке

Цена нефти сорта Brent превысила $87 за баррель впервые с октября 2014 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Future.

По состоянию на 7:50 мск стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте достигла $87,36, поднявшись на 1,51%. Чуть ранее баррель североморской нефтяной смеси торговался на уровне $87,53. Таким образом, нефть торгуется на семилетнем максимуме.

Стоимость февральских фьючерсов американской легкой нефти WTI к этому времени достигла $84,98 за баррель, прибавив 1,38%. На максимуме цена поднималась до $85,17.

Эксперты рынка объясняют рост мировых цен на «черное золото» с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Речь идет об атаке йеменских повстанцев-хуситов с помощью беспилотников по территории ОАЭ. В результате нападения взорвались и загорелись три бензовоза в Абу-Даби. Кроме того, пожар произошел на стройплощадке рядом с аэропортом Абу-Даби, его уже потушили. В результате атаки погибли три человека, еще шесть человек получили ранения.

В ответ на нападение арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена города Сана. В заявлении союзников говорится, что воздушные удары начали наноситься по Сане «в ответ на угрозу и военную необходимость». Удары нацелены на «лидеров террористов», – заявила коалиция.

Кроме того, указывают эксперты Goldman Sachs, нефтяной рынок испытывает дефицит, поскольку удар омикрон-штамма коронавируса по спросу оказался значительно меньше, чем ожидалось, пишет Wall Street Journal.

Москва, Наталья Петрова

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