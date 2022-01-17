Арабская коалиция начала бомбить столицу Йемена

В ответ на удары шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) по территории ОАЭ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник, 17 января, вечером о начале бомбардировок столицы Йемена города Сана, – сообщает телеканал Sky News Arabia.

Sky News Arabia, цитируя заявление союзников, сообщает, что воздушные удары начали наноситься по столице Йемена Сане «в ответ на угрозу и военную необходимость». Как отмечает коалиция, удары нацелены на «лидеров террористов».

«Военно-воздушные силы коалиции проводят круглосуточную операцию в небе над Саной… Призываем мирных жителей для их безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов», – приводит телеканал заявление коалиции.

Абу Даби, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»