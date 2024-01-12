Хуситы пообещали продолжать атаки на суда в Красном море до конца войны в Газе

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» продолжат атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям в соцсети X на фоне ударов США и Великобритании по объектам на подконтрольной хуситам территории.

«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», – заявил Абдель Салям. По его словам, агрессии США и союзников против Йемена «нет никакого оправдания». Он отверг утверждения о том, что международное судоходство в Красном и Аравийском морях находилось под угрозой.

В свою очередь, член политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад назвал нанесенный США и Британией удар по Йемену попыткой западных стран отвлечь внимание от ситуации в секторе Газе. Таким образом, полагает он, Вашингтон и Лондон пытаются сокрыть факта геноцида мирного населения Газы, проводимого израильской армией.

Член политбюро хуситов также заявил в соцсети X, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для судов, связанных с Израилем, до тех пор, пока война в секторе Газа не закончится.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по территории Йемена. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Позже командование Военно-воздушные силы США уточнило, что всего было нанесено более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене. В частности, были атакованы командные узлы, склады боеприпасов и пункты запуска ракет, системы ПВО.

Как заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Вашингтон и Лондон действовали в целях самообороны. Президент США Джо Байден отметил, что американские удары являются «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

В МИД Ирана заявили, что удары Вашингтона и Лондона по хуситам в Йемене усилят нестабильность в регионе. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани, действия США и союзников призваны отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в секторе Газа. Представитель МИД Ирана назвал удар по Йемену произволом и явным нарушением территориальной целостности страны, а также норм международного права, передает ТАСС.

Сана, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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