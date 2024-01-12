Байден втягивает США в войну ударами по Йемену, заявили в Штатах

Президент США Джо Байден втягивает страну в войну своим решением о нанесении ударов на Йемену, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Военный предупредил, что ситуация грозит «перейти на более высокий уровень».

Дэвис призвал Байдена раскрыть жителям Штатов свой план и цели, ради которых страну могут втянуть в очередной конфликт.

«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», – сказал подполковник в эфире Fox News.

Эксперт напомнил, что хуситы «недвусмысленно» заявили: в случае агрессии со стороны США они готовы атаковать американцев и американские интересы в регионе.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с бомбежкой очередной страны на Ближнем Востоке.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание СБ ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», – сообщила пресс-служба МИД РФ.

США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее ейеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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