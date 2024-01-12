«Еще одна война» и «новая ситуация в мире» – политологи об ударах США по Йемену

Удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, серьезно обострят международную обстановку во всем мире, а также крайне негативно скажутся на экономике в Европе. Такие соображение высказали политологи в первые часы после начала конфликта.

«Бомбовые удары по Йемену создадут совершенно новую ситуацию в мире. Не на Ближнем Востоке, а в мире, – подчеркивает политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале. – Хуситы в Йемене были единственными, кто реально выступили против колонизаторской модели поведения Израиля – США. Не на словах, а на деле, в военных действиях. И это поставило весь остальной исламский мир перед выбором, религиозным выбором, ценностным выбором: господь, пророк дали вам богатство, чтобы наслаждаться покупкой талантов Роналду или чтобы защищать смысл существования?» Эксперт отмечает: Иран уже высказался по этой проблеме, заявив, что атака на Йемен – «произвол», но сейчас важна реакция других государств региона – Египта и Саудовской Аравии. Что касается России, то она первой запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США по Йемену. «Мы, а не какая-то исламская страна. Нам плюс в карму», – отметил Баширов.

Политобозреватель Андрей Перла подчеркивает, что сегодня ночью официально началась еще одна война. «США, Израиль и Англия тратят боеприпасы на Йемен. ПВО там нет, поэтому просто взрывают все, что можно взорвать с воздуха. Любимый стиль ведения войны для этих чертей – бомбить беззащитных, – считает Перла. – Сил на наземную операцию у англосаксов, по-видимому, не найдется. Поэтому взрывать будут очень долго... Все это время хуситы будут получать помощь из Ирана, а судоходство в Красном море будет перекрыто. Что означает – тяжелый урон для экономики Европы. Но не Китая, не России, не Англии и не США».

Профессор департамента социологии и политологии УрФУ, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин отмечает, что экономические последствия атаки на Йемен уже ощущаются: рост цен на нефть, изменения в логистике. В дальнейшем это может повлечь за собой эффект домино. Насколько сильно это ударит по мировой экономике, скоро станет ясно. Но не в самой простой ситуации оказались и нанесшие удар по Йемену.

«Сейчас США приходится участвовать в достаточно большом количестве конфликтов. Поддерживать конфликт на Украине в прежней мере им будет сложно, особенно с учетом того, как сейчас полыхает в секторе Газа, – напоминает эксперт. – Не будем забывать, что США готовятся к президентским выборам, и все участники будут пытаться трактовать события в свою пользу. Трамп заработает очки на критике Байдена, а большинство американцев вряд ли поддержат бомбежку Йемена. Байдену нужна «маленькая победоносная война», как в фильме «Хвост виляет собакой», но с учетом сложившихся обстоятельств она не будет ни победоносной, ни маленькой. Англосаксы бросили вызов всем государствам, интересы которых в регионе так или иначе затронуты. То, что сейчас они разобщены, не значит, что они не смогут выработать единую позицию».

Как сообщал «Новый День», США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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