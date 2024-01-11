Великобритания и США готовы нанести авиаудар по йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах»

Журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в четверг, 11 января, заявил, что Великобритания и США в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам хуститского движения «Ансар Аллах» в Йемене, – сообщают СМИ.
В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Суинфорд написал: «Премьер-министр Риши Сунак уведомил членов британского кабмина о неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером. (Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, – прим.ред.) Кир Стармер и (спикер Палаты общин парламента, – прим.ред.) Линдси Хойл были поставлены в известность о планах правительства».
Ранее в четверг, 11 января, также The Times сообщала, что министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявлял, что считает «недопустимой ситуацию, при которой одна из главных морских торговых артерий (К расное море, – прим. ред.)будет отрезана террористами и бандитами».
«Это не может продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться. Поэтому мы должны действовать», – заявил Шэппс.
The Times также сообщила о планах коалиции под руководством США нанести удары по ключевым базам и кораблям хуситов.
Лондон, Иван Бабурин
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