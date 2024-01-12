Эксперт: разрастание конфликта в Йемене может снизить привлекательность ОАЭ для путешественников

Конфликт в Йемене в случае его разрастания может повлиять на изменение привычных воздушных коридоров для полетов из ОАЭ, считает эксперт. В таком случае привлекательность Эмиратов как транзитного пункта для перелетов может быть снижена.

«Разрастание конфликта в Йемене может вызвать опасения у туристов. В случае если хуситы будут использовать ракеты большей дальности, это может нарушить существующие авиационные коридоры из ОАЭ по ряду направлений и снизить привлекательность Эмиратов как транзитной точки. Ведь сейчас авиахабы ОАЭ для наших туристов являются одними из ключевых при транзитных перелетах, поскольку имеют самую широкую географию разлета. Но в случае ухудшения конфликта, возможно, будет своевременным при планировании путешествий рассмотреть в качестве альтернативы другие авиахабы. Например, Стамбул, Пекин, Тегеран, – считает президент Уральской ассоциации туризма и руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Будет ли конфликт представлять прямую угрозу для туристов, сказать сложно. Но в любом случае учитывать информацию стоит».

Ситуация, развивающаяся в Йемене, касается Египта в меньшей степени, здесь больше влияния оказывает развитие конфликта в секторе Газа – считает эксперт. Турагенты тоже говорят, что вряд ли удары по Сане спровоцируют панику среди тех, кто планировал полететь в Хургаду или Шарм-эль-Шейх: курорты находятся далеко от территории Йемена.

«Я думаю, что большинство туристов пропустят эту информацию мимо ушей. Возможно, кто-то особо взволнованный поставит на паузу свое решение забронировать тур в Египет, но таких будет немного. Все-таки Египет – не сторона конфликта, он находится далеко от Йемена», – прокомментировала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Напомним, США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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