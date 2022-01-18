Мишустин: Российский инвестиционный форум в Сочи отложили из-за пандемии

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи на более поздний срок из-за ухудшения эпидситуации в стране. Мероприятие планировалось провести 17-19 февраля.

«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса (Covid-19 – прим. ред.). В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок», – сказала премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Новую дату проведения форума Мишустин не назвал, отметив лишь, что власти вернутся «к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится».

Инвестфорум в Сочи проходит с 2002 года. В 2020 и 2021 годах форум не проводили из-за пандемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»