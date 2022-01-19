Мобильные операторы поднимут цены на архивные тарифы

Операторы сотовой связи в России планируют поднять стоимость архивных тарифов. Вслед за МТС это собираются сделать «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке связи.

По данным издания, «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысит цены на старые тарифные планы на 10% в ближайшее время. В пресс-службе компании подтвердили, что рассматривают возможность изменения цен на часть архивных тарифов. Там пообещали, что предупредят об этом абонентов заранее, клиенты смогут или выбрать дополнительные бонусы, или сменить тарифный план.

«Мегафон», по сведениям «Ъ», планирует повысить цены с февраля, вслед за ним стоимость архивных тарифов поднимет Tele2. В обеих компаниях отказались от комментариев.

МТС в начале января уже сообщил абонентам об увеличении стоимости старых тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. В компании повышение цен объяснили «ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности – оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков», а также требованием «закона Яровой» о хранении данных пользователей.

Как отмечают опрошенные газетой эксперты, оптимизация архивных тарифов – это сложившаяся практика, поскольку для операторов они часто невыгодны из-за издержек и малочисленности абонентов, которые пользуются такими пакетами услуг.

По оценке гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в прошлом году цены на мобильную связь были повышены на 2-4%. В 2022 году, как прогнозирует эксперт, операторы поднимут цены в совокупности на 10-12%. Среди причин роста стоимости он назвал рост инфляции и увеличение объема мобильного трафика.

Москва, Наталья Петрова

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