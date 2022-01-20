Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году

За прошлый год Россия рекордно увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36%. По итогам года поставки продукции оцениваются в $191 млрд – это новый исторический максимум. Об этом сообщила руководитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

По ее словам, рост зафиксирован во всех товарных сегментах. Наиболее масштабным прирост экспорта был в поставках черных и цветных металлов, удобрений, химических веществ и энергооборудования, отметила эксмперт.

По данным аналитического центра РЭЦ, за 11 месяцев 2021 года экспорт химической промышленности вырос на 54%, металлургии – на 52%, лесопромышленного комплекса – на 43%, машиностроения – на 31%, продовольствия – на 23%, сообщает «Прайма».

В пятерку основных импортеров российской продукции вошли Китай ($15,6 млрд), Казахстан ($14,4 млрд), Белоруссия ($11,4 млрд), Турция ($10,9 млрд) и США ($7,9 млрд).

Москва, Наталья Петрова

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