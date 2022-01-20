Суд арестовал имущество крупнейшего производителя сахара и масла

Суд наложил арест на активы агропромышленной группы «Русагро» на сумму 21,9 млрд рублей. Арбитражный суд Саратовской области принял обеспечительные меры по иску «Синко Трейд», чьим должником был обанкротившийся «Волжский терминал» группы «Русагро», следует из определения суда.

Группа задолжала «Синко трейд» более 200 млн рублей за поставки подсолнечника. Пока выплачено только 11 млн, еще 196,4 млн рублей внесены в реестр требований кредиторов.

Под арест попали активы «Русагро», счета и имущество основного владельца группы Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова, владеющего 8% акций.

«Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка группы составила 157,6 млрд рублей. Группа занимается производством сахара, подсолнечного масла, майонеза, маргарина, свинины.

Москва, Наталья Рязанова

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