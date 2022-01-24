Налог на вклады от миллиона рублей коснется и россиян с меньшими депозитами

Налог на вклады свыше 1 млн рублей может быть начислен и на доход от депозитов на меньшую сумму. Все дело в повышении ключевой ставки ЦБ, которая выросла в два раза. Об этом сообщает РБК.

Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб. Однако из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок, при удачном размещении налог может быть затребован и с вкладов от 700 тысяч рублей.

Так вкладчик с начальной суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рублей.

Таким образом, размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Банки обязаны до 1 февраля предоставить в ФНС информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Кредитные организации уже готовы к передаче сведений, а некоторые уже это сделали.

«Заранее определить количество лиц, обязанных уплатить налог с таких доходов, не представляется возможным», – отметил представитель ФНС. По его словам, кампания по расчету налогов запланирована на конец весны – лето, а рассылка уведомлений гражданам начнется осенью.

По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 трлн рублей в рублях и валюте. Валютные сбережения населения в банках на ту же дату составляли 92,6 млн долларов в пересчете на доллары.

По мнению экспертов, из-за высокого уровня инфляции (8,4% по итогам 2021 года) депозиты рассматриваются населением России не как источник дополнительного дохода, а как «подушка безопасности». Из-за нового налога аналитики не прогнозируют сильного оттока средств населения из банков или усиления перетока средств населения в иные финансовые инструменты. Впрочем, недовольство новым сбором может быть существенным, если возникнут административные сложности с оплатой.

Москва, Зоя Осколкова

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