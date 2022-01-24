Жители России стали экономить на презервативах и секс-игрушках

Жители России в январе стали значительно больше экономить на презервативах и товарах для взрослых. Так, средняя стоимость одной покупки в сравнении с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 15% и 28% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

В первой половине января этого года онлайн-продажи презервативов сократились на 17% в основном за счет снижения средней стоимости покупки на 15%, до 523 рублей. По сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года январские онлайн-продажи текущего года упали еще больше – оборот снизился на 45%, следует из данных исследования, которые приводит «Прайм».

В целом за прошедший год онлайн-продажи просели на 12% по сравнению с 2020 годом за счет снижения среднего чека – он стал меньше на 13%, в то время как количество онлайн-транзакций увеличилось на 1%. Эти данные, считают аналитики, говорят о том, что россияне перешли в режим экономии на покупке барьерной контрацепции, выбирая дешевые варианты.

В то же время, по оценке CloudPayment, сегмент товаров для взрослых показал рост год к году.Так, онлайн-продажи в первой половине января этого года выросли на 21%, при этом средняя сумма покупки снизилась на 28%, до 5 312 рублей

В целом в прошлом году онлайн-продажи товаров для взрослых взлетели на 17%. Исследователи объясняют это перемещением спроса из офлайна в онлайн – это общий тренд, который фиксируется во многих отраслях. Эксперты компании при этом указали, что снижение средней стоимости покупки говорит о желании граждан экономить на товарах для взрослых.

Москва, Наталья Петрова

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