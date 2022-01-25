Майнеры могут покинуть Казахстан

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев заявил, что компании, которые занимаются майнингом криптовалют, будут вынуждены уйти из Казахстана из-за проблем в энергетической отрасли страны, – сообщает Интерфакс.

Дорджиев рассказал агентству, что «майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC (Казахстанской компании по управлению электросетями) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии».

По словам президента Ассоциации блокчейна, владельцы криптоферм не видят перспектив для себя в Казахстане.

«Выхода другого у майнеров нет, только уйти из Казахстана», – заявил Дорджиев .

При этом он сообщил, что майнеры никак не связаны с отключениями электричества, которые произошли в странах Центральной Азии во вторник, 25 января.

Причиной массовых отключений Дорджиев назвал износ энергетической инфраструктуры, – сообщает казахстанское издание Informburo.kz

«У нас вся система находится на грани, износ станций – больше 70%, возраст станций – около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьезно недофинансированной. А майнеры, по сути, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики», – считает Алан Дорджиев.

Издание Informburo.kz сообщает, что KEGOC еще 21 января разослала письмо с предупреждением об отключении 196 организациям по всей республике, занимающимся майнингом криптовалют.

В письме казахстанских энергетиков говорится: «В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи, при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг».

Как ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал правительству ускорить работу по выявлению «серых» майнеров и обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга.

По предварительным оценкам KEGOC, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, осуществляющими майнинг криптовалют, превышает 1 ГВт. И из-за резкого роста майнинга криптовалют и высокой аварийности на казахстанских электростанциях, в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом порядка 1-1,5 ГВт в день.

Как сообщали ранее СМИ, около 50 китайских криптоферм перевели свою деятельность в Казахстан после запрета на их деятельность в Китае.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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