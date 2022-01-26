Казань хотят сделать тестовой зоной для регулирования криптовалют

Казань может стать пилотной зоной для апробации механизмов регулирования рынка криптовалют в России. С такой инициативой выступил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, ФСБ, правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры [рынка криптовалют] под контролем государства и регулятора», – сказал Хайруллин на коллегии своего ведомства, в которой участвовал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Как сообщал «Новый День», 20 января Центральный банк РФ опубликовал доклад, в котором предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор указал на риски формирования пузыря на финансовом рынке страны, а также другие угрозы, обусловленные распространением цифровых денег. Под запрет могут попасть майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России.

Позже в Центробанке пояснили, что не предлагают запретить россиянам покупать криптовалюты в иностранных юрисдикциях. При этом за нарушения запретов регулятор предлагает ввести штрафные санкции.

В свою очередь глава департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет.

Эксперты усомнились в том, что можно полностью запретить майнинг криптовалют в России. Это технически сложно реализуемо и нецелесообразно. По их мнению, рынок цифровых валют просто уйдет в тень, но не перестанет существовать. При этом грамотное регулирование криптоденег могло бы пополнить российский бюджет.

Казань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»