«Нужно регулировать, а не запрещать»: Минфин РФ обозначил свою позицию по криптовалюте

Глава департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет.

«На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», – отметил он в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» в Москве (цитата по ТАСС). Это касается «потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях», – уточнил чиновник.

Чебесков добавил, что Минфин подготовил подробный план по регулированию криптовалют в России и ждет реакции кабмина. «У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства. Но пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительства не было», – пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что «технологии развиваются очень быстро», и поэтому «мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране» (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 20 января Центробанк РФ опубликовал доклад, в котором предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор указал на риски формирования пузыря на финансовом рынке страны, а также другие угрозы, обусловленные распространением цифровых денег. Под запрет могут попасть майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России.

Между тем эксперты усомнились в том, что в стране можно полностью запретить майнинг криптовалют, отметив, что это технически сложно реализуемо и нецелесообразно. Рынок цифровых валют уйдет в тень, при этом грамотное регулирование криптоденег могло бы пополнить российскую казну.

Москва, Наталья Петрова

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