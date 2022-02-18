Банк России продолжает противиться криптовалютам – подготовлены законопроекты о запретах и штрафах

Центробанк подготовил законопроекты о запрете криптовалют в России. Один документ предусматривает запрет выпуска и обращения частных цифровых валют в стране, второй – штрафы за нарушения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на финансовом рынке. Законопроекты направлены в Минфин.

Регулятор предлагает запретить организацию выпуска, выпуск и обращение частной цифровой валюты в России, следует из документов. Также предлагается ввести запрет на «создание и функционирование юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты».

Кроме того, законопроект запрещает банкам, некредитным финансовым организациям и субъектам национальной платежной системы «владеть частными цифровыми валютами», передает ТАСС.

Также Центробанк предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России. Речь идет о запрете рекламы.

Помимо этого, регулятор предлагает запретить переводы и прием платежей лицам, которые занимаются выпуском или обращением частной цифровой валюты.

Также ЦБ хочет получить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении банками и участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами, говорится в документах.

За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России для физлиц предусматривается штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за прием платежей в ней предлагается штрафовать на 30-50 тыс. рублей, следует из законопроекта. Для юрлиц в обоих случаях штраф может составить от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Центробанк в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, но при этом не запрещать полностью владение ими.

8 февраля российский кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил министерству финансов совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

На этой неделе российские банки заявили о готовности организовать контроль за оборотом криптовалют. Техническое обеспечение позволит кредитным организациям запустить механизм в течение нескольких месяцев, убежден президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сегодня заявил, что в министерстве рассчитывают на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца текущего года, передает «Прайм». Ранее он отмечал, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка.

Москва, Наталья Петрова

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