ЦБ не планирует запрещать россиянам владение криптовалютами

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова на пресс-конференции в четверг, 20 января, заявила, что ЦБ не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами, – пишут Ведомости.

Данилова заявила следующее: «Мы обращаем внимание, что не планируем, не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях, хотя мы по-прежнему обращаем внимание, что криптовалюты несут значительные риски».

Как пояснила представитель ЦБ, регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют.

«Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России», – сообщила Данилова.

Елизавета Данилова также сказала, что точные меры об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, пока не проработаны. «Возможно, это могут быть штрафы», – сообщила представитель ЦБ, подчеркнув, что этот вопрос подлежит обсуждению.

Следует напомнить, что ранее сегодня ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для россиян, финансовой стабильности и экономической безопасности страны от распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

На данный момент в России нет запрета на операции граждан или компаний с криптоактивами. Сейчас законом о «Цифровых финансовых активах» купля-продажа криптовалюты легализована, но использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В докладе ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими компаниями и гражданами.

Москва, Иван Бабурин

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