В России утверждена Концепция регулирования цифровых валют

Кабинет министров России утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. В обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие: российский минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС России, минэкономразвития, Генеральная прокуратура России, – сообщает пресс-служба правительства РФ.

В заявлении кабмина говорится: «Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

«Инвесторы будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных. Криптовалютные площадки будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками», – говорится в утвержденной Концепции.

Сообщается также, что реализация Концепции позволит сформировать нормативную правовую базу, вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность ведения легальной предпринимательской деятельности.

Москва, Иван Бабурин

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