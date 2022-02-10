В России хотят обложить криптовалюту налогом на прибыль

Министерство финансов РФ предлагает ввести налогообложение криптовалют по аналогии с имуществом. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема – налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу», – сказал Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

По его словам, также обсуждается вопрос о переходном периоде для данного вида налогообложения. В правительстве считают, что это может стать стимулом для декларирования цифровых активов.

«Мы понимаем, чтобы стимулировать граждан переходить в «белую плоскость» в том, чтобы не скрывать свои сбережения – для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором, чтобы раскрывать свои владения. Поэтому мы обсуждаем, пока решений никаких нет, но мы обсуждаем различные механизмы некоего переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом декларировать свои владения в этих активах», – сказал представитель Минфина.

Планируется, что итоговый законопроект о регулировании криптовалют будет подготовлен к 18 февраля.

Москва, Зоя Осколкова

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