Депутаты Госдумы предложили отрезать майнеров от электроснабжения

Депутаты Госдумы предложили отключать от электроснабжения майнеров, нелегально добывающих криптовалюту. Предложения отправлены в правительство на одобрение.

В Госдуме вернулись к ранее предложенной инициативе Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Депутаты согласились, что энергетикам нужно разрешить лишать электричества нелегальных майнеров. Чтобы находить нелегалов, планируется обязать интернет-провайдеров сообщать энергетикам данные о расположении IP-адресов майнеров. Провайдеры также должны будут определять параметры добычи криптовалюты, передают «Известия».

Как сообщал «Новый День», правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Для всех участников профессионального рынка установят жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Ранее житель Чулымского района Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела из-за обмана энергокомпании на миллион рублей. Он устроил передвижную майнинг-ферму, нелегально подключенную к трансформаторной подстанции.

Москва, Наталья Рязанова

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