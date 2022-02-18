Криптобиржа впервые вступила в Ассоциацию банков России

Одна из крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР). Об этом сообщили в организации.

«Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», – говорится в сообщении. Этот центр займется подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечением экспертно-аналитическими материалами, обобщением международного опыта.

По данным CoinMarketCap, криптобиржа занимает первое место по суточному объему торгов – 69 млрд долларов. В ТОП-5 по этому показателю также попали Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.

Как сообщал «Новый День», российские банки заявили о том, что они смогут организовать контроль за оборотом криптовалют. Техническое обеспечение позволит кредитным организациям запустить механизм в течение нескольких месяцев. В Центробанке крайне негативно оценили подобную инициативу. Регулятор видит значительный риск вовлечения цифровой валюты в оборот финансового сектора.

Ранее российский кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Планируется, что законопроект по регулированию криптовалют будет готов к 18 февраля.

Москва, Зоя Осколкова

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