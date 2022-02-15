Закон о криптовалютах будет готов на этой неделе

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил представителям СМИ, что законопроект по регулированию криптовалют будет готов к 18 февраля.

ТАСС сообщает, что отвечая на соответствующий вопрос журналистам Моисеев сказал следующее: «К 18 февраля должен быть готов законопроект. Если правительство поручило, мы не можем не написать».

Ранее минэкономразвития выступило с инициативой разрешить добычу криптовалют в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, сегодня замминистра финансов РФ назвал это разумным.

Напомним, что российский кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов, в связи с чем зампред российского правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил министерству финансов совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»