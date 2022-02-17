Банки заявили о готовности контролировать криптовалюты в России

Российские банки заявили о том, что они смогут организовать контроль за оборотом криптовалют. Техническое обеспечение позволит кредитным организациям запустить механизм в течение нескольких месяцев. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

В АРБ уверены, что оборот цифровых валют должен проходить именно через финорганизации и у участников не возникнет проблем с выполнением функций, предложенных Минфином. По оценке экспертов, внедрение такого функционала займет от шести месяцев до года. При этом, даже если биржа будет участвовать в контроле криптовалют, осуществление оборота – это компетенция банков, считают в АРБ, а биржа может, например, определять котировки, спрос и предложение.

Для организации контроля потребуются значительные расходы на создание системы, закупку ПО, увеличение штата сотрудников финмониторинга и так далее. Деньги на запуск новой системы контроля криптовалюты банки способны компенсировать с помощью комиссий для владельцев цифровых денег.

В свою очередь в Центробанке крайне негативно оценили подобную инициативу. Регулятор видит значительный риск вовлечения цифровой валюты в оборот финансового сектора. Это может привести к появлению параллельной финансовой системы, оттоку вкладов в цифровые валюты, их использованию для кредитования.

Напомним, что российский кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Планируется, что законопроект по регулированию криптовалют будет готов к 18 февраля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»