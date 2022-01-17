Новосибирского майнера поймали на краже электроэнергии на миллион рублей

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело о краже электроэнергии для майнинга криптовалюты. Житель Чулымского района Новосибирской области обвиняется в обмане энергокомпании на миллион рублей.
Во время проверки энергетики нашли на территории деревообрабатывающего завода передвижную майнинг-ферму. Сибиряк установил оборудование в фургоне грузовика.
«Передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учета», – рассказали в пресс-службе АО «Региональные электрические сети».
Ущерб оценили в миллион рублей. энергетики обратились в полицию, где возбудил уголовное дело. Предприимчивому сибиряку грозит лишение свободы до пяти лет.
Напомним, начальник Челябинской дирекции связи в филиале РЖД стал фигурантом уголовного дела на 190 тыс. рублей. Мужчина поставил в служебном помещении оборудование для майнинговой фермы, используя силы и средства РЖД.
Новосибирск, Наталья Рязанова
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