Новосибирского майнера поймали на краже электроэнергии на миллион рублей

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело о краже электроэнергии для майнинга криптовалюты. Житель Чулымского района Новосибирской области обвиняется в обмане энергокомпании на миллион рублей.

Во время проверки энергетики нашли на территории деревообрабатывающего завода передвижную майнинг-ферму. Сибиряк установил оборудование в фургоне грузовика.

«Передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учета», – рассказали в пресс-службе АО «Региональные электрические сети».

Ущерб оценили в миллион рублей. энергетики обратились в полицию, где возбудил уголовное дело. Предприимчивому сибиряку грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, начальник Челябинской дирекции связи в филиале РЖД стал фигурантом уголовного дела на 190 тыс. рублей. Мужчина поставил в служебном помещении оборудование для майнинговой фермы, используя силы и средства РЖД.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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