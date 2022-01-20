Центробанк выступил за полный запрет криптовалюты в России

Центральный банк предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор указывает на риски формирования пузыря на финансовом рынке страны, а также другие угрозы, обусловленные распространением цифровых денег. Под запрет могут попасть майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Об этом говорится в докладе ЦБ «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

«Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты. Курс криптовалют зависит от их признания в обществе и возможности использования для совершения различных операций (в том числе, в рамках противоправной деятельности). Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке», – пишет регулятор.

Майнинг на территории России создает непроизводительный расход электроэнергии, который ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки страны, говорится в документе. Кроме того, это формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.

Текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. «В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют», – указывает регулятор.

Помимо этого, предлагается запретить вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для операций с криптовалютой.

По данным ЦБ, Россия входит в тройку лидеров по объему майнинга биткоина. Ее доля составляет 11,23% вычислительных мощностей, используемых для добычи этой криптовалюты. Этот показатель вырос почти в два раза с января по август 2021 года. Росту доли РФ способствовало введение запретов в Китае на майнинг и продажу оборудования для него в другие страны.

Ранее Bloomberg сообщило, что ЦБ РФ поддержал идею запрета криптовалюты в России под влиянием Федеральной службы безопасности. По информации агентства, спецслужба настаивает на полном запрете цифровых денег, чтобы исключить возможность перевода денег нежелательным организациям и включенным в реестр иностранных агентов СМИ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»