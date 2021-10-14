Россия вошла в топ-3 стран по майнингу биткоина

Россия заняла третье место в рейтинге стран по количеству добытых биткоинов. Лидером среди государств мира стали США, а второе место занял Казахстан, передает Reuters.

С весны доля США на рынке майнинга выросла с 16,8% до 35,4%. В Казахстане объем добычи цифровых монет достиг 18%, а в России – 11%.

Ранее лидером по майнингу биткоина был Китай, пока весной власти не запретили цифровую монету. В мае 2019 года на китайской территории добывалось 75% биткоинов мира, но к августу 2021 года доля сократилась до нуля. Майнеры предпочитают менять страну пребывания из-за объявленной войны в Поднебесной.

Напомним, народный банк Китая призвал «держаться подальше» от биткоина, поскольку тот не является законным платежным средством и не имеет реальной стоимости.

Находка, Наталья Рязанова

Находка. Другие новости 14.10.21

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