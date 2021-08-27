Центробанк Китая напомнил о нулевой реальной ценности биткоина

Народный банк Китая считает операции, связанные с криптовалютами, чистой спекуляцией и призывает «держаться подальше» от цифровых денег. Биткоин не является законным платежным средством и не имеет реальной стоимости, заявил замдиректора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского ЦБ Инь Юпин.

«В ответ на возможный рост числа операций с криптовалютой Народный банк Китая будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также блокировать и принимать меры против сайтов, приложений и корпоративных каналов», – цитирует Юпина газета «Жэньминь жибао».

Чиновник подчеркнул, что регулятор будет принимать жесткие меры в отношении криптовалютных операций. Он также призвал людей, знающих о незаконных транзакциях, сообщать о них в соответствующие ведомства.

Напомним, ограничительные меры в отношении криптовалют Китай ввел весной 2021 года. Народный банк КНР призвал финансовые учреждения не использовать криптовалюты для определения цен на товары и услуги, а также отказаться от любых операций с цифровыми деньгами. В мае под запрет попала деятельность майнеров, а к концу июня добыча цифровых активов была окончательно запрещена в стране.

Ограничения незамедлительно сказались на рынке криптовалют. Так стоимость биткоина обвалилась более чем на 50% с исторического максимума около 65 тысяч долларов до 29 тысяч.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 27.08.21

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