российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 августа 2021, 14:55 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк Китая напомнил о нулевой реальной ценности биткоина

Народный банк Китая считает операции, связанные с криптовалютами, чистой спекуляцией и призывает «держаться подальше» от цифровых денег. Биткоин не является законным платежным средством и не имеет реальной стоимости, заявил замдиректора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского ЦБ Инь Юпин.

«В ответ на возможный рост числа операций с криптовалютой Народный банк Китая будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также блокировать и принимать меры против сайтов, приложений и корпоративных каналов», – цитирует Юпина газета «Жэньминь жибао».

Чиновник подчеркнул, что регулятор будет принимать жесткие меры в отношении криптовалютных операций. Он также призвал людей, знающих о незаконных транзакциях, сообщать о них в соответствующие ведомства.

Напомним, ограничительные меры в отношении криптовалют Китай ввел весной 2021 года. Народный банк КНР призвал финансовые учреждения не использовать криптовалюты для определения цен на товары и услуги, а также отказаться от любых операций с цифровыми деньгами. В мае под запрет попала деятельность майнеров, а к концу июня добыча цифровых активов была окончательно запрещена в стране.

Ограничения незамедлительно сказались на рынке криптовалют. Так стоимость биткоина обвалилась более чем на 50% с исторического максимума около 65 тысяч долларов до 29 тысяч.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 27.08.21

Екатеринбуржцы жалуются на подрядчиков капремонта: «Покрасил доску на чердаке, покурил, оставил бычок и пошел домой» (ФОТО). / Хабаровских коров поят смузи из водорослей для надоев. / С опасным вредителем, пожирающим леса, пока бороться не будут – его слишком мало. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Китай остановил распространение коронавируса в стране

Китай вывел на орбиту два спутника для разведки

На севере Китая у девяти человек выявили сибирскую язву

Китай отказался признать легитимным нового Верховного представителя по Боснии и Герцеговине

Руководство Alibaba создаст комитет для расследования домогательств

Разведка США не нашла ответа о происхождении Covid-19

Власти Китая наказали более 30 чиновников за новую вспышку Covid-19

Китай ограничивает поездки за границу из-за новой вспышки Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Финансы, Экономика, Китай,