В России задумали приравнять майнеров к предпринимателям

Минэкономразвития предложило приравнять майнинг криптовалют к предпринимательской деятельности. Такое нормативное регулирование позволит властям контролировать данную сферу деятельности и собирать налоги с этого источника дохода, наращивая поступления в госказну, полагают в ведомстве.

В настоящее время эта инициатива обсуждается с предпринимательским сообществом, пишут «Известия». Представители бизнеса намерены представить конкретные проекты в этой сфере уже в ближайшее время, отметили в Минэке.

В Минэнерго поддержали идею признания майнинга предпринимательством. По мнению представителей ведомства, регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме нужно заявлять характер потребляемой нагрузки, поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно отличается.

Идею приравнять майнинг к предпринимательству поддержали и в Госдуме. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал присвоить майнингу ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), «определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности», отметив, что сейчас принципы налогообложения криптодобычи не ясны. Депутат также счел необходимым ввести повышенные тарифы на электроэнергию для майнеров, так как сейчас они платят за нее наравне с рядовыми потребителями.

Между тем в Банке России не поддержали инициативу. Надо отметить, что регулятор последовательно выступает против оборота криптовалют в России. Центробанк не поддерживает инициативы, которые способствуют появлению в стране денежных суррогатов, заявили в ЦБ.

В Минфине, в свою очередь, полагают, что вопросы осуществления майнинга, «включая установление регуляторных особенностей», следует рассматривать «в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

Ранее сообщалось, что Минпромторг, Минцифры и Банк России обсуждают проект добычи криптовалюты на нефтяных месторождениях. Нефтяники предложили использовать для этих целей попутный нефтяной газ, с помощью которого будет генерироваться электроэнергия для снабжения близлежащих центров обработки данных, необходимых для майнинга. По мнению экспертов, проект может заинтересовать иностранных инвесторов, в первую очередь из Китая, где майнинг запрещен. В России же закон, регулирующий порядок оборота цифровых валют, до сих пор не принят.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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