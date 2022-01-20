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Четверг, 20 января 2022, 15:47 мск

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В троллейбусном парке и сельхозкооперативе: в Дагестане накрыли сеть нелегальных майнеров

В Дагестане пресечена деятельность сети ферм по добыче криптовалюты. Объем незаконно потребленной майнерами электроэнергии составил около 8 МВт•ч.

Сотрудники дагестанского УФСБ обнаружили и «квартирные» фермы из нескольких аппаратов, и майнинг-отели, оборудованные на территории предприятий. Обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. Оборудование опечатано в 13 вагонах до принятия процессуального решения.

Так одна из самых больших ферм майнинга была оборудована на территории троллейбусного парка в Махачкале. В Кизляре добычу цифровых денег организовала электротехническая компания «Электрон». В селе Новое Гадари Кизилюртовского района для майнинга использовали электроэнергию, закупленную по льготному тарифу для сельскохозяйственных нужд.

Государственная компания «Дагэнерго» еще оценивает нанесенный «черными» майнерами ущерб, передает «Коммерсант».

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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