Правительство утвердило «дорожную карту» по регулированию криптовалют

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. План предусматривает регулирование цифровых денег, а не их запрет. Власти определятся с ответственностью за нарушения на крипторынке, а также обсудят возможное «приземление» криптоплощадок в России.

В разработке «дорожной карты» участвовали специалисты из Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центробанка. По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, полный запрет криптовалюты приведет только к развитию теневого рынка, тогда как в качестве национальной идеи на самом высоком уровне у нас заявлена цифровизация.

«Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики ее применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше. Самое главное – исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества. Простой запрет расчетного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу», – пояснил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», 20 января Центральный банк РФ опубликовал доклад, в котором предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор указал на риски формирования пузыря на финансовом рынке страны, а также другие угрозы, обусловленные распространением цифровых денег. Под запрет могут попасть майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Позже в ЦБ пояснили, что не предлагают запретить россиянам покупать криптовалюты в иностранных юрисдикциях. При этом за нарушения запретов регулятор предлагает ввести штрафные санкции.

В свою очередь глава департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет.

В возможности полного запрета майнинга усомнились и эксперты. Это технически сложно реализуемо и нецелесообразно. По их мнению, рынок цифровых валют просто уйдет в тень, но не перестанет существовать. При этом грамотное регулирование криптоденег могло бы пополнить российский бюджет.

В свою очередь президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил ЦБ РФ и правительству обсудить тему регулирования криптовалют, обращение и майнинг. «Я бы просил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – сказал глава государства.

Москва, Зоя Осколкова

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