Путин поручил ЦБ РФ и правительству подумать о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин на традиционном совещании с членами правительства предложил ЦБ РФ и правительству обсудить тему регулирования криптовалют, обращение и майнинг, – сообщает Интрефакс.

Путин заявил на совещании в среду: «Начать хотел бы с вопроса, который сейчас находится в центре внимания – это регулирование криптовалют. Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет».

«Я бы просил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – сказал президент на совещании.

Ранее ЦБ РФ в России предложил ввести запреты на большинство операций с криптовалютами в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. С другой стороны российский минфин, как сообщил во вторник директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, выступил не за запрет, а за регулирование.

Обсуждая на совещании тему регулирования криптовалют, президент отметил: «Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы ЦБ РФ. ЦБ не стоит у нас на пути прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего – для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы».

Москва, Иван Бабурин

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