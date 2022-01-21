«Рынок моментально станет черным»: эксперты о запрете майнинга криптовалют в России

Эксперты сомневаются в том, что можно полностью запретить майнинг криптовалют в России. Это технически сложно реализуемо и нецелесообразно. Рынок цифровых валют просто уйдет в тень, как это было с долларом в СССР, но не перестанет существовать. При этом грамотное регулирование криптоденег могло бы пополнить российский бюджет.

По мнению президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, предложения Центробанка, озвученные в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», непрофессиональные и нереализуемые. «Вместо того чтобы заняться регулированием криптоиндустрии (и в мире есть успешные примеры подобного регулирования), ЦБ пытается просто запретить ее. Но ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет», – цитирует специалиста РБК.

В России около 17 млн человек владеют криптокошельками. Если бы власти применили правильное регулирование, эти деньги можно было бы ввести в легальный оборот и получать с них налоги. По данным оператора дата-центра BitRiver, в настоящее время добычей одного только биткоина в РФ занимаются около 300 тысяч физических и юридических лиц. Если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд рублей в виде доходов.

Запрет майнинга нереализуем с технической точки зрения. Компании арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, но то, как они их используют, известно только им. Полиция не сможет ходить и проверять, какие операции проводятся на сервере. Что касается нелегального майнинга без оплаты электроэнергии, то этот вопрос можно решить и с помощью существующих законов.

Финансовый директор донатной платформы destream Тачат Игитян также считает, что массово ловить майнеров не получится. Добыча криптовалюты в России сосредоточена в Сибири и Дагестане, где много труднодоступных территорий. «Запретить саму криптовалюту нельзя, можно запретить только криптовалютные операции, но отследить реализацию такого запрета будет трудно, и рынок моментально станет черным. Тогда проблемы возникнут и у людей, которые пытаются законно торговать криптовалютами и готовы платить налоги», – рассуждает он.

По словам гендиректора АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова, дистанционно практически невозможно отличить криптоферму от, например, теплицы. Обе потребляют электроэнергию равномерно и круглосуточно, то есть нужно будет получить доступ на объект.

Запрет на майнинг будет иметь «вредительские последствия для экономики», говорит сооснователь майнингового оператора BitCluster Сергей Арестов: «Про инвестклимат можно даже не упоминать».

В свою очередь интернет-омбудсмен и владелец Russian Mining Company Дмитрий Мариничев считает, что технически заблокировать майнинг возможно, также как контролировать оборот криптовалюты. Эксперт указал на опыт других стран, где уже приступили к более агрессивному контролю над цифровыми активами. «Главный рычаг воздействия, который может применить государство, – это регулирование использования криптовалют финансовыми институтами. Однако пользы от криптовалют гораздо больше, чем объявленных страшилок, и абсолютно неразумно запрещать их оборот и тем более майнинг», – подчеркнул Мариничев.

Как сообщал «Новый День», 20 января Центральный банк РФ опубликовал доклад, в котором предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор указал на риски формирования пузыря на финансовом рынке страны, а также другие угрозы, обусловленные распространением цифровых денег. Под запрет могут попасть майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России.

Москва, Зоя Осколкова

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