Губернатор Моор не советует вкладываться в крипту

В ходе пресс-конференции 9 февраля губернатору Тюменской области пришлось отвечать на странные вопросы. Так, «Тюменская линия» зачем-то спросила Александра Моора про то, на чьей он стороне по поводу криптовалюты.

Моор напомнил, что законопроект о криптовалюте совместно готовят Минфин и Центробанк сказал, что экономический потенциал от оборота криптовалют, в том числе для региона, целесообразно будет оценивать после принятия закона.

«Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета – вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты – пока малопонятный актив», – сказал Александр Моор.

На важные вопросы Моор сегодня тоже отвечал, но мало и лаконично. «Денег нет», – так губернатор прокомментировал возможность строительства дороги Нижняя Тавда – Междуреченский, которая бы смогла соединить Заболотье с большой землей.

«А ведь для региона это действительно проблема. Вспомнить только Лайтамакское сельское поселение в Тобольском районе, проблемы с отсутствием моста в Увате и Тобольске, где река Иртыш разделяет два населенных пункта фактически пополам», – пишет телеграм-канал «Тюменская уМоора».

Тюмень, Ольга Федорова

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