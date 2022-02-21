В кабмин России поступил законопроект о регулировании криптовалют

Минфин России подготовил и внес на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют. Об этом говорится в сообщении министерства. Отмечается, что документ разработан по поручению кабмина «на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют».

В законопроекте предлагается сохранить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России и рассматривать их только как инструмент для инвестиций.

В Минфине намерены ограничить вложения в криптовалюту 600 тысячами рублей в год для прошедших специальное онлайн-тестирование по определению уровня знаний о специфике вложений в цифровые валюты и информированности о возможных рисках. Тем, кто не сдал тест, можно будет вкладывать в криптовалюты только 50 тысяч рублей в год. При этом квалифицированным инвесторам и юридическим лицам будет разрешено совершать операции без ограничений, отмечается в сообщении.

Минфин также предлагает закрепить определение цифрового майнинга как деятельности направленной на получение криптовалюты, и ввести механизм предоставления налоговым органам сведений, необходимых для выполнения ими контрольных и надзорных функций.

В законопроекте прописаны требования к криптовалютным биржам и обменникам, которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. Для этого будет создан специальный реестр криптовалютных бирж и обменников. «Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России», – отметили в министерстве.

Документ также обязывает биржи информировать граждан о высоких рисках инвестиций в цифровые валюты.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при идентификации клиента, следует из документа. «Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета», – говорится в сообщении.

«Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников», – подчеркнули в Минфине.

В министерстве пообещали учесть полученные предложения Банка России о запрете выпуска и обращения криптовалют, а также о введении административных штрафов до 1 млн рублей за соответствующие нарушения при дальнейшей работе над законопроектом. При этом в ведомстве подчеркнули, что инициативы ЦБ будут учтены «в части не противоречащей подходам Минфина России».

В конце прошлой неделе стало известно, что ЦБ подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частных цифровых валют в России. Второй разработанный регулятором законопроект вводит штрафы за нарушения этих положений.

Москва, Наталья Петрова

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