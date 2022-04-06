ЦБ: легализация крипты приведет к росту теневой экономики и возникновению финансовых пирамид

Криптовалюта способна заместить рубль, что приведет к росту доли теневой экономики, сокращению поступлений налогов и повысит рыночные риски банковских вложений. Такой ответ дала первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина.

По итогам мартовского круглого стола, посвященного регулированию криптовалют, парламентарий направил регулятору предложения, передает РИА «Новости». Среди других идей в документе говорилось о свободной конвертации криптовалюты в рубли, льготном режиме налогообложения цифровых денег, а также налоговых льготах и мерах господдержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств.

«В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», – говорится в ответе ЦБ.

Допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа может привести к «формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны».

«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», – отмечается в ответе Банка России.

По мнению регулятора, собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно повысят их рыночные риски, так как падение курса крипты и применение мошеннических схем создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков. Снизится устойчивость финансового сектора, банкам придется проводить докапитализацию средств.

В Центробанке продолжают настаивать на запрете оборота и «добычи» криптовалют в стране. При этом Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой. По ее словам, граждане, покупая цифровые деньги, по сути, будут вкладывать свои средства в финансовую пирамиду, в высокоспекулятивный инструмент.

Москва, Зоя Осколкова

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