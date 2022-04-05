В России суд впервые арестовал украденную криптовалюту

По решению Санкт-Петербургского районного суда арестована криптовалюта Ethereum (ЕТН). Цифровые деньги, по версии следствия, были украдены.

В 2017 году потерпевший купил семь тысяч ЕТН, что в данный момент оценивается в 3,3 млн рублей. Злоумышленник взломал криптокошелек жертвы и перевел средства на свой счет.

Следователи вычислили преступника. К моменту задержания в его кошельке было около четырех тысяч ЕТН. Эта сумма и была арестована по согласию суда.

«Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Москва, Зоя Осколкова

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