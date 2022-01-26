В России резко вырастут ставки по ипотеке

Ипотека остается драйвером роста кредитования в 2022 году. Однако, по мнению аналитиков, рост объема ипотечных займов замедлится из-за повышения уровня ставок и низких доходов населения. Об этом говорится в аналитическом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», – приводит слова специалистов РИА «Новости».

Подорожание недвижимости сыграет сразу две роли: часть людей может отложить покупку из-за нехватки денег, при этом повысится средний чек ипотеки, что увеличит объем выдач и портфеля. Если программа льготной ипотеки будет закрыта во втором полугодии 2022 года, то выдачи льготных кредитов на недвижимость сократятся на 40%.

Эксперты ожидают прироста ипотечного портфеля по итогам года в 15-17% или 7-11% без учета поддержки госпрограмм против 27% по итогам 2021 года. «Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья», – заключили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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