Депутаты предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Уничтожение санкционных продуктов вызывает напряженность в обществе на фоне резкого роста цен на продукты, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он предложил не закапывать незаконно полученные продукты, а использовать в государственных и муниципальных нуждах.

Нилов подготовил поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые намерен внести на рассмотрение в Госдуму. Закон предложено дополнить статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», – цитируют «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

Депутат привел в пример ситуацию с браконьерами, незаконно добывающими лососевых рыб и красную икру.

«Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» – задался вопросом Нилов. По его мнению, пригодность подобных продуктов могут проверять профильные ведомства: Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

В 2019 году аналогичную инициативу озвучивали Роспотребнадзор и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 2021 году депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил подобный законопроект, предложив отдавать санкционные продукты на корм животным или перерабатывать. Минпромторг поддержал законопроект, но инициатива так и не стала законом.

Москва, Наталья Рязанова

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