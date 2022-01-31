Снежная зима грозит полчищами грызунов будущему урожаю

Обильные снегопады в России могут привести к росту популяции мышей на полях. Об этом говорится в прогнозе развития, подготовленном специалистами Россельхозцентра.

Высокий снежный покров и отсутствие сильных морозов способствует увеличению численности грызунов в 28 регионах страны. Среди них самые крупные производители зерна – Ростовская область, Кубань и Татарстан. Кроме того, мыши будут активно множиться в Воронежской, Белгородской, Орловской, Челябинской, Нижегородской и других областях, Башкирии, Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне.

В прошлом году специалисты провели мониторинг мышевидных грызунов на площади в 13,97 млн га. Вредители были обнаружены более чем на 3,7 млн га.

Кроме мышей полям угрожает и саранча. Так, массовое размножение итальянского пруса ожидается в таких крупных производителях зерна, как Алтайский край, Башкирия, Оренбургская область, а также в Астраханской и Челябинской областях, Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне.

Азиатская перелетная саранча грозит посевам в Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском крае, Астраханской и Челябинской областях. Мароккская саранча будет вредить в Крыму и Дагестане. По-прежнему много этих насекомых будет наблюдаться в Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Вредители из этих регионов могут залетать и в Ростовскую область.

Москва, Зоя Осколкова

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