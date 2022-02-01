Эхо пандемии: доля долгов в структуре капитала российского бизнеса превысила 50%

Свыше половины активов российских компаний сформированы за счет долгов. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как выяснили эксперты, доля заемных средств в структуре активов российских крупных и средних предприятий на конец сентября прошлого года достигла 51,1%, тогда как собственные средства составляли лишь 48,9%. «Большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования с начала пандемии», – подчеркивается в исследовании. Только в трети российских регионах (в 29 из 85) в прошлом году активы бизнеса были более чем наполовину обеспечены собственными средствами, указывают его авторы.

Наиболее финансово независимы предприятия в Ханты-Мансийском АО (доля собственных средств составляет 80,8%), Сахалинской области (78,6%), Коми (72,8%), Астраханской области (71,4%), Крыму (70,6%), Иркутской области (68,4%), Чукотском автономном округе (67,2%), Магаданской области (67,1%), Оренбургской области (66%), Вологодской области (65,6%).

Лидерами среди регионов, предприятия которых критически зависят от заемного финансирования, являются Чувашия (долги составляют 139,3% от суммы активов), Ингушетия (52%), Дагестан (34,1%) и Северная Осетия (27,9%).

По оценкам аналитиков, минимальная доля собственных средств – у бизнеса в Архангельской области (19%), Мордовии (19,1%), Ненецком АО (22,2%) и Карачаево-Черкесии (23,1%).

Доля собственных средств в активах предприятия отражает финансовую устойчивость бизнеса и степень его зависимости от заемных источников финансирования, указывают авторы исследования. На основании этого соотношения (собственный капитал плюс резервы делятся на суммарную стоимость активов) рассчитывается коэффициент финансовой независимости.

В российской практике нормальной считается доля собственных средств от 50% и выше от суммарной стоимости активов, что позволяет бизнесу одновременно покрыть все обязательства за счет своих ресурсов. Однако для разных отраслей эти нормативы могут значительно отличаться, поскольку при недостаточном заемном финансировании бизнес не может развиваться.

По оценкам FinExpertiza, к концу 2019 года доля собственных средств у российских крупных и средних предприятий составляла 50,2%, но с началом пандемии коронавируса в 2020 году опустилась ниже половины: в конце марта – до 49%, в сентябре – до 47,5%. В конце 2020 года и в 2021 году показатель поднялся вверх, достигнув на конец сентября 48,9%, однако так и не превысил допандемийные 50%.

Наиболее закредитованными сферами авторы исследования назвали гостиничный бизнес и общепит, строительную отрасль, обрабатывающую промышленность, финансовую и страховую деятельность и сферу недвижимости. Менее всего зависят от займов такие сектора российской экономики, как госуправление и соцобеспечение, образование, водоснабжение, обращение с отходами, а также предприятия в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром.

Москва, Наталья Петрова

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