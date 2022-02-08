Треть россиян почти не имеют шансов взять кредит в банке

Чуть меньше трети (30%) российских заемщиков имеют такой низкий персональный или индивидуальный кредитный рейтинг (ПКР или ИКР), что у них почти нет возможности получить кредит в банке. Еще столько же россиян обладают средним рейтингом. Лишь каждый десятый обращавшийся когда-либо за банковской ссудой гражданин настолько исправно платил по своим обязательствам, что смог заработать репутацию безупречного заемщика.

С 1 января 2022 года все квалифицированные бюро кредитных историй перешли на единую шкалу расчета кредитного рейтинга заемщиков, пишут «Известия». Показатель рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов и обозначается на цветовой шкале, отражающей различные категории. Красный цвет соответствует низкой степени кредитоспособности (1-179 баллов), желтый – средней (180-623), светло-зеленый – высокой (624-912), ярко-зеленый – очень высокой (913-999 баллов). Очевидно, чем выше рейтинг, тем ниже риск заемщика для банков, что повышает вероятность получить в долг.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на долю заемщиков с наименьшим ПКР (30%) приходится лишь 8,1% одобрений. Учитывая, что среднее значение положительных решений в 2021 году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребкредит в банке минимальны. Также менее среднего значения (24,8%) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом. А это тоже 30% заемщиков. Таким образом, почти две трети россиян имеют мало шансов на одобрение их кредитной заявки.

Еще 30% россиян имеют высокий рейтинг, и доля одобренных заявок на этом уровне уже существенно выше – 44,9%. И только 10% граждан с наивысшим ПКР имеют хорошие шансы получить кредит. Им банки одобряют 63% заявок.

По словам экспертов, кроме качества кредитной истории есть еще много факторов, которые влияют на кредитный рейтинг, например, наличие стажа работы, стабильного поступления доходов, показатель долговой нагрузки. Более того, наличие высокого балла отнюдь не гарантирует, что банк примет положительное решение по заявке. Точно так же, как и низкий балл не приговор в плане возможности взять кредит. У заемщика, например, может оказаться имущество – автомобиль, квартира, которое банк готов будет принять в качестве залог.

Также гражданин при желании может попытаться исправить свой кредитный рейтинг, например, путем беспроблемного обслуживания нового займа. Однако не стоит слишком часто подавать заявки в банк за новым кредитом, отказы также негативно сказываются на ПКР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»