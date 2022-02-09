Три четверти российских учителей получают оклад ниже МРОТ

Большинство российских учителей получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в данных, предоставленных Министерством просвещения на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«76% учителей имеют ставку заработной платы ниже МРОТ», – сообщили в министерстве. Информация предоставлена по итогам мониторинга за декабрь 2021 года.

В прошлом году минимальный размер оплаты труда находился на уровне 12,8 тысячи рублей, а средняя зарплата учителей по всей России на 2021 год составляла 45 832 рубля.

При этом в презентации отмечается, что регионы применяют собственные методики и подходы к оплате труда педагогов. Из-за этого возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат. В результате за одну и ту же работу зарплата учителя в разных субъектах может отличаться в пять-шесть раз.

По словам главы комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, только 70% регионов выполняют рекомендации Минпросвещения о том, что базовая часть зарплаты педагога должна составлять 70%, а стимулирующие выплаты – 30%.

Москва, Зоя Осколкова

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