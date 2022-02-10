Россияне заплатили более 600 млрд рублей повышенного налога на доходы

В 2021 году в бюджетную систему России поступило 636,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ), собранного по повышенной ставке 15%. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Повышенный налог на доходы свыше 5 млн рублей в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Глава государства сообщил, что эти средства будут направлены на финансирование лечения редких болезней у российских детей.

Технически более 553 млрд рублей из этой суммы ушло в региональные бюджеты, пишет РБК. При этом, как пояснили в Минфине, для регионов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской.

Таким образом, реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 млрд рублей и пошли в федеральный бюджет, следует из данных ФНС. Это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд рублей в первый год действия прогрессии. На 2022-2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79-90 млрд рублей с высоких доходов.

Напомним, повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% происходит в том случае, если заработок превышает 5 млн рублей в год. Решение об увеличении налоговой нагрузки для состоятельных россиян было принято на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией. Кроме того, с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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