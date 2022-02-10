Большинству жителей России сбережений хватит лишь на три месяца

Большинство россиян имеют сбережения на черный день. Однако этих денег в случае потери дохода хватит им лишь на три месяца. При этом многие имеющие накопления обращаются к ним периодически. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром А2, страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

79% жителей России заявили о наличии финансовой подушки. С прошлого года этот показатель значительно вырос, тогда о том, что у них есть накопления, говорили не более половины респондентов.

58,5% имеют сбережения в размере до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей удалось накопить 38% опрошенных. 2% имеют на черный день от 300 тысяч до 1 млн рублей. У 1,5% россиян отложено свыше 1 млн рублей, передает РБК.

«Большинство опрошенных (62%) сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% – в течение 3-6 месяцев, 15% – 6-12 месяцев, а 2% – от одного года до трех лет и столько же – больше трех лет», – говорится в исследовании.

63% респондентов периодически берут деньги из накопленных для покрытия бытовых расходов. При этом 67% боятся лишиться своих сбережений в результате инфляции, действий интернет-мошенников и хакеров.

Москва, Зоя Осколкова

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