Росстат нашел у граждан дополнительные доходы на 1 трлн рублей

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) пересмотрела данные о доходах россиян за 2020 год и пришла к выводу, что доходы населения от собственности на 1 трлн больше. Таким образом, в первый год пандемии реальные располагаемые доходы граждан снизились не на 2,8%, а на 2%.

Денежные доходы населения России за 2020 год составили 63,4 трлн рублей, что почти на 0,6 млрд рублей больше показателей, опубликованных раньше, следует из уточненных данных Росстата. Наибольший прирост после пересчета показали поступления от собственности. Они оказались на 34,6% больше – выросли с 2,7 трлн до почти 3,7 трлн рублей, то есть приблизительно на 1 трлн рублей, пишет РБК со слов представителя Росстата.

Таким образом, доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения выросла с 4,3%, как сообщалось ранее, до 5,8%. Это максимальный показатель с 2013 года, когда в статистике Росстата стали использоваться данные, рассчитанные по новой методологии. Служба считает доходы от собственности как поступления от финансовых активов, в том числе акций, облигаций и банковских вкладов. В 2020 году 68% доходов от собственности – около 2,5 трлн рублей – пришлось на дивиденды.

«Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Центральным банком России, Федеральной налоговой службой России, Росреестром и рядом других ведомств», – указали в Росстате.

В 2021 году, по подсчетам Росстата, номинальные денежные доходы населения составили 69,9 трлн рублей. Рост реальных располагаемых доходов составил по сравнению с 2020 годом 3,1%. Это лишь на 1% выше реальных располагаемых доходов в допандемийном 2019 году, но на 6% ниже показателя 2013 года.

Москва, Зоя Осколкова

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