Почти половина россиян хотят получать зарплату в долларах или евро

В России выросло число тех, кто хотел бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

47% опрошенных хотели бы получать заработок в долларах или евро, в 2015 году число желающих составляло 32%. Сейчас же порядка трети (31%) респондентов не считают это необходимым, передает РБК.

«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го – 37%», – отмечается в исследовании.

Чаще за зарплату в иностранной валюте выступают мужчины (55% мужчин и 41% женщин), россияне в возрасте до 34 лет (56%) и те, у кого доход свыше 80 тысяч рублей (51%).

В исследовании приняли участие 1600 экономически активных граждан, проживающих в 389 населенных пунктах всех округов России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»